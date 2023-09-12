В МИД заявили, что Южная Корея остается партнером России

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Южная Корея, несмотря на присоединение к антироссийским санкциям, остается торговым партнером Москвы, контакты стран продолжаются, передает ТАСС.

«Южная Корея, несмотря на то, что присоединилась к санкциям, остается нашим торговым партнером», — сказал он.

Чиновник отметил, что контакты продолжаются. Он уточнил, что у стран остается «общий интерес с точки зрения стабилизации на Корейском полуострове».

Также Руденко отметил, что при желании посольство Южной Кореи в Москве может запросить информацию о визите главы КНДР Ким Чен Ына в РФ.

11 сентября МИД Южной Кореи сообщил, что министры иностранных дел Республики Корея и России Пак Чин и Сергей Лавров провели встречу на полях саммита G20 в Нью-Дели.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.