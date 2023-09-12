В Кремле рассказали о грядущей встрече Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что общение Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына пройдет на днях, в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавят Путин и Ким Чен Ын. Также будет официальный обед от имени президента РФ в честь главы КНДР.

«Каких-то пресс-конференций не запланировано», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что точное место пока не называется, она состоится на Дальнем Востоке.

До этого стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын во второй половине дня 10 сентября покинул столицу страны Пхеньян и на личном поезде отправился с визитом в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с руководителем КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».