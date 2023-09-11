В Совфеде рассказали об ответных мерах на крупные военные учения НАТО

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия будет думать об ответных шагах на крупнейшие военные учения НАТО со времен «холодной войны». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» парламентарий выразил надежду, что РФ будет готова отразить любую агрессию.

«Мы отслеживать будем эти учения. Понятно, что мы тоже не будем стоять на месте и будем думать об ответных шагах. <…> Будем надеяться, что мы будем всегда готовы отразить любую агрессию со стороны НАТО», — заявил сенатор.

Он отметил, что лучшим ответом на исходящую угрозу станет повышение обороноспособности страны и оснащение армии «самым современным оружием». Подобных мер будет достаточно, чтобы «чтобы наши враги одумались, стоит ли делать какие-то агрессивные выпады против нашей страны», считает Джабаров.

До этого газета Financial Times сообщила, что Североатлантический альянс готовится к проведению крупнейших военных учений со времен «холодной войны».

В мероприятии под названием «Стойкий защитник» примут участие по меньшей мере 41 тыс. военнослужащих, а также будут задействованы более 50 кораблей. Военные в ходе маневров совершат от 500 до 700 боевых вылетов. Как пишет издание, планируется использование настоящих географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск.

Ранее в МИД РФ оценили учения Армении и США.