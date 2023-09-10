В МИД РФ оценили учения Армении и США

Действия Еревана в свете учений Армении с Соединенными Штатами вызывают сожаление у Москвы, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил российский министр, страна Североатлантического альянса пытается проникнуть в Закавказье.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», — пояснил Лавров.

Он обратил внимание, что у Москвы подобная позиция Еревана вызывает сожаление.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что учения США и Армении не способствуют стабилизации обстановки в Карабахе.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.