Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили учения Армении и США

Лавров сообщил, что учения Армении с США вызывают сожаление

close
100%
Russian Foreign Ministry/Reuters

Действия Еревана в свете учений Армении с Соединенными Штатами вызывают сожаление у Москвы, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил российский министр, страна Североатлантического альянса пытается проникнуть в Закавказье.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», — пояснил Лавров.

Он обратил внимание, что у Москвы подобная позиция Еревана вызывает сожаление.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что учения США и Армении не способствуют стабилизации обстановки в Карабахе.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях