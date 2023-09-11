В Кремле пообещали избавить Россию от атак беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сможет полностью ликвидировать угрозу атак беспилотными летательными аппаратами по территории Российской Федерации, передает РИА Новости.

«С течением времени мы будем готовы полностью ликвидировать эту угрозу», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы остановить это.

«Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов по Российской Федерации, спецоперация будет продолжена для прекращения этой практики», — добавил Песков.

Также Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров России и Украины.

Он указал, что в Киеве не демонстрируют каких-либо рвений для возобновления переговоров, хотя глава российского государства Владимир Путин неоднократно говорил о готовности российской стороны к ним. При этом Песков подчеркнул, что украинской стороне придется начинать переговоры с Москвой с признания появившихся с марта 2022 года реалий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.