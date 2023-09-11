Глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

Это четвертая поездка главы МИД ФРГ на Украину за последние полтора года. Дипломат добралась до украинской столицы ночным поездом из Польши. Ее встретил на вокзале посол Германии Мартин Йегер.

По прибытии в Киев министр заявила о намерении ФРГ дальше поддерживать Украину в «экономическом, гуманитарном и военном плане». Также Бербок напомнила украинским властям о важности реформ, направленных на борьбу с коррупцией в республике.

В середине августа Украину посещал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

9 сентября министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси прибыл на Украину с необъявленным визитом. Это был первый визит главы японского МИД в страну с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.