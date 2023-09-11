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В МИД заявили, что РФ и КНР отреагируют на планы Запада по разрушению безопасности в Азии

Дипломат Зиновьев: Москва и Пекин отреагируют на агрессивные планы Запада

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Пекин будут реагировать на попытки Запада разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом дипломат на полях Восточного экономического форума сказал в интервью ТАСС.

Зиновьев отметил, что Россия и Китай испытывают озабоченность в связи с конфронтационной линией США и их сателлитов по милитаризации Азиатско-Тихоокеанском региона с затягиванием туда потенциала НАТО. Он подчеркнул, что Москва и Пекин, безусловно, реагируют на существующие и перспективные угрозы в регионе, в том числе взаимодействуя в военной сфере, проводя на регулярной основе совместные учения и морские и воздушные патрулирования.

Дипломат заявил, что Запад пытается разрушить сложившуюся вокруг АСЕАН архитектуру безопасности и подменить ее «индо-тихоокеанскими» конструкциями США. Зиновьев считает, что подобные шаги Запада свидетельствуют о сохранившейся со времен холодной войны логики сдерживания. Он отметил, что блок AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США, является не единственным несущим существенные риски для всех стран региона и для самих инициаторов и участников азиатских проекций НАТО подобным проектом.

Ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всестороннего повышения боеготовности подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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