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В США заявили, что история стоит на стороне Путина

Экс-разведчик ВС США Риттер: история отдает предпочтение Путину, а не Байдену

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Александр Казаков/РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер после рассказа президента РФ Владимира Путина о своей бабушки выразил мнение, что история стоит на стороне главы российского государства. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Экс-разведчик обратил внимание, что Путин поделился этой историей, а президент США Джо Байден рассказал о некоем мужчине по кличке «Корн Поп», который работал спасателем в бассейне.

«Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!» — написал бывший разведчик.

Так он прокомментировал историю, которую Путин рассказал на открытом уроке «Разговоры о важном», где лидер РФ рассказал о последних словах своей бабушки, которую ранили в живот во время Великой Отечественной войны. Понимая, что уходит из жизни, женщина просила своего мужа не плакать и не расстраивать ее. Во время Великой Отечественной войны ее ранили в живот, и она, умирая на руках у своего мужа, просила его плакать и не расстраивать ее. После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием «бей гадов!». Российский лидер отметил, что именно внутренняя любовь простых людей становится опорой традиционных ценностей.

До этого Риттер заявил, что Путин переживет любого американского президента и добьется победы в конфликте на Украине.

Ранее Папа Римский назвал Путина «культурным человеком.

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