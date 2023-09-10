Лукашенко оценил итоги единого дня голосования в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования в России, сообщает госагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что уверенная победа представителей партии «Единая Россия» на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных органов власти говорит о широкой поддержке курса руководства страны на суверенное развитие государства и консолидацию российского общества.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления сотрудничества с Белоруссией и поспобствуют реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой.

8-10 сентября жители 85 субъектов РФ принимали участие в выборах высших должностных лиц регионов, членов местных заксобраний, мэров. Впервые в выборах приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — избранные там парламентарии получат мандат на пять лет и утвердят глав новых регионов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.