В ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что западные государства начали готовиться к выборам российского президента, которые состоятся в марте следующего года, они активизируют работу своих спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Запад усиленно готовится к нашим президентским выборам, активизирована деятельность и спецслужб, и агентов влияния. Надо быть готовым к крупным провокациям», — сказал Пискарев.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссия (ЦИК) России Николай Булаев заявил, что перед президентскими выборами в России вероятны точечные изменения в законодательстве о выборах президента в 2024 году. Булаев добавил, что над этим в настоящее время ведется работа, направленная на актуализацию.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов. Он отметил, что никакие программы не были сокращены, подчеркнув, что Российская Федерация «ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития».

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.