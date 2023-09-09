Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине недовольны итоговой декларацией саммита G20

МИД Украины недоволен декларацией саммита G20 по украинскому конфликту

close
100%
Aijaz Rahi/AP

Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство тем, что итоговая декларация G20 в части, которая касается украинского конфликта, не содержит антироссийских формулировок. Об этом в социальных сетях заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки», — сказано в сообщении.

Также он отметил, что странам G20 «нечем гордиться» из-за формулировки итоговой декларации, которые связаны с украинским конфликтом.

Кроме того, Николенко показал отрывок из текста итоговой декларации, где содержатся формулировки, которые были зачеркнуты и заменены вариантами, угодными украинским властям.

9 сентября шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявляла, что лидеры стран — членов «Группы двадцати» в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов во всем мире.

В декларации отмечается, что в контексте событий на Украине члены G20 подтвердили свои национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее. В документе подчеркивается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях