На Украине недовольны итоговой декларацией саммита G20

Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство тем, что итоговая декларация G20 в части, которая касается украинского конфликта, не содержит антироссийских формулировок. Об этом в социальных сетях заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки», — сказано в сообщении.

Также он отметил, что странам G20 «нечем гордиться» из-за формулировки итоговой декларации, которые связаны с украинским конфликтом.

Кроме того, Николенко показал отрывок из текста итоговой декларации, где содержатся формулировки, которые были зачеркнуты и заменены вариантами, угодными украинским властям.

9 сентября шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявляла, что лидеры стран — членов «Группы двадцати» в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов во всем мире.

В декларации отмечается, что в контексте событий на Украине члены G20 подтвердили свои национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее. В документе подчеркивается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.