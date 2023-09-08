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В Германии приняли закон о климатически нейтральном отоплении

Бундестаг принял раскритикованный закон о климатически нейтральном отоплении

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Reuters

Немецкий бундестаг большинством голосов принял закон о климатически нейтральном отоплении, который был подвергнут критике со стороны оппозиции и населения. Об этом говорится на сайте парламента ФРГ.

Согласно его данным, за принятие закона выступили 399 депутатов, в то время как 275 не поддержали инициативу. Пятеро голосовать отказались.

Отмечается, что соответствующие нововведения вступят в силу не раньше начала 2024 года.

В мае 2023 года стало известно, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил подготовить законопроект, запрещающий новые системы отопления на нефти и газе с 2024 года. Der Spiegel писал о предлагаемом законопроекте об энергоснабжении зданий, продвигаемом по указанию Хабека, представляющего партию «Союз 90/Зеленые».

Закон подразумевает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем в пользу возобновляемых источников энергии, которые должны обеспечивать новые системы отопления как минимум на 65%.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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