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Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в России

Путин: в России будут реализованы масштабные инфраструктурные проекты

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Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в стране. С таким заявлением он выступил на открытии участка магистрали М-12, сообщает ТАСС.

Свое обещание президент сопроводил словами «глаза боятся, а руки делают». По словам Путина, новые проекты будут «грандиозными» и приведут к развитию не только автодорог, но и инфраструктуры в целом. О каких конкретно проектах идет речь, не уточняется.

До этого Путин заявил, что в Адлер и Луганск можно провести скоростную магистраль от Москвы.

Тажке президент сообщил, что РФ подошла к реализации ж/д магистрали Москва-Петербург. По словам российского главы государства, в перспективе при развитии железнодорожной инфраструктуры надо двигаться в направлении Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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