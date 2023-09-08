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В МЧС РФ обвинили Запад в росте международной напряженности

Куренков: Запад своей агрессией способствует росту международной напряженности

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заявил, что западные страны, пытаясь сохранить свою гегемонию, своими агрессивным действиями провоцируют рост международной напряженности, передает ТАСС.

«Страны коллективного Запада своими агрессивными действиями только способствуют росту международной напряженности», — сказал он.

По мнению Куренкова, что в результате такой деятельности в мире разжигаются социальные, религиозные и этнические конфликты, возникают экономические кризисы, а также вспыхивают вооруженные конфликты в различных частях света.

«Российская Федерации также сталкивается со всеми этими вызовами и угрозами», — указал глава МЧС.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что обстановка на мировой арене усложняется, идет пересмотр мирового порядка, что грозит ослаблением Запада и Европы.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС выступает против гегемонии и принципа исключительности какого-либо из государств.

Ранее Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в одном из российских городов.

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