В ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на брифинге назвала чушью утверждения о выборах в России, в том числе в новых регионах страны, которые постоянно транслируют западные политологи, должностные лица и журналисты, передает ТАСС.

Она привела в пример выдержку одной из британских газет о том, что жители новых российских регионов якобы не заинтересованы в выборах. Также Памфилова указала на высказывания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что итоги выборов в этих регионах якобы будут сфабрикованы.

«Подобного свойства высказывания, они звучат постоянно, ничего удивительного в этом нет, мы готовы», — сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что представители западных стран «не пишут о том, что как раз эти территории, мирной население находятся под обстрелами», а также не упоминают о «бесконечных терактах и провокациях».

«Читать всю эту чушь дальше невозможно», — резюмировала Памфилова.

До этого Элла Памфилова сообщала, что на сентябрьских выборах работают около 219 тыс. наблюдателей.

Ранее Памфилова оценила эффективность многодневной формы голосования.