В ЕС одобрили идею вступления Африканского союза в G20

Европейский союз (ЕС) с нетерпением ждет возможности приветствовать Африканский союз в составе «Большой двадцатки» (G20). Об этом в ходе пресс-конференции в Нью-Дели заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

Он отметил, что не ожидает от расширенной организации быстрой выработки решений по всем мировым проблемам. Тем не менее представитель ЕС назвал принятие в «двадцатку» новых членов важным шагом на пути к урегулированию различных конфликтов.

«Европейский союз с нетерпением ждет возможности приветствовать Африканский союз в качестве постоянного члена «Большой двадцатки», — подчеркнул Мишель.

Также он добавил, что страны ЕС намерены выразить поддержку украинским властям в ходе предстоящего саммита G20. Более того, региональное содружество хочет использовать данный форум в качестве «еще одного повода внести ясность» в отношение европейских государств к действиям Москвы.

В начале сентября в газете Times of India появился материал, в котором сообщалось о возможном вступлении Африканского союза в «Большую двадцатку» по итогам саммита клуба в Нью-Дели. Мероприятие состоится 9-10 сентября, и в его преддверии индийский премьер-министр Нарендра Моди направил лидерам стран — участниц письма с предложением рассмотреть заявку африканской организации на членство в G20.

Ранее правительство Китая одобрило идею присоединения Африканского союза к «двадцатке».