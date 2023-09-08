Начались выборы мэра Москвы

В Москве началось голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2023 году голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 в течение всех дней, в это же время можно голосовать онлайн.

Для участия в голосовании необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве. Для электронного голосования нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Участки для голосования также открылись в центральной части России.

В России 8 сентября начинаются выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии более 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пойдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.