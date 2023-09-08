Российский правозащитник обратился к генпрокурору Армении

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник Илья Мельников обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян с просьбой освободить блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна, сообщает ТАСС.

«Прошу Вас принять меры для освобождения журналистов, оказать содействие для соблюдения и защиты их прав и права на свободу слова, в том числе путем публичного привлечения к ответственности виновных в их задержании лиц при выявлении нарушений», — обратился Мельников в письме.

Пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия. В армянском Горисе 6 и 7 сентября по подозрению в незаконном обороте оружия задержали семь человек. Среди них оказались блогер Бадалян и обозреватель Геворкян.

Ранее российское посольство в Армении заявило об обеспокоенности ситуацией с задержанием блогера Микаэла Бадаляна и журналиста издания Sputnik Ашота Геворкяна.

Ранее суд в Армении арестовал бывшего посла в России и его сына.