Памфилова заявила о правильности применения многодневной формы голосования

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова считает правильным решение о применении многодневной формы голосования. Соответствующее заявление она сделала в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

Она обратила внимание на первое многодневное голосование во время пандемии коронавируса, когда граждане РФ голосовали по вопросу о внесении поправок в действующую Конституцию страны.

«Жизнь доказала правильность принятого решения, поскольку самое главное — избиратель принял эту форму. По всем нашим социологическим опросам многодневное голосование оказалось очень востребованным, люди оценили удобство, возможность планировать свое время», — сказала Памфилова.

Она отметила, что многие, у кого не получалось ходить на выборы, теперь могут прийти проголосовать, выбрав для себя удобный день и удобное время.

До этого Памфилова заявила, что на членов избирательных комиссий четырех новых регионов РФ оказывается давление.

По ее словам, количество негативных сообщений в день не опускается ниже 100.

Выборы в России состоятся в единый день голосования 10 сентября. Планируется проведение выборов высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах. Кроме того, также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее ЦИК оценил возможность отложить выборы в новых регионах России.