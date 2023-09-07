Завершение украинского конфликта произойдет только на условиях Москвы. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский журналист Джексон Хинкл.

По его мнению, из-за нежелания киевских властей прекращать боевые действия Украина рискует лишиться еще ряда городов. В частности, обозреватель указал на возможную потерю Харькова и Одессы.

«Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев», — отметил Хинкл.

При этом он добавил, что конфликт закончится «так, как захочет Москва».

В начале сентября бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал похожее заявление. Он отметил, что в случае необходимости российские войска могут взять под свой контроль Одессу и Харьков.

Как предупредил специалист, украинское руководство рискует утратить еще больше земель, если продолжит затягивать кризис. В связи с этим экс-разведчик посоветовал Киеву и его западным партнерам скорее осознать, что власти РФ преследуют четкие цели в рамках спецоперации и не настроены вести переговоры ради переговоров.

Ранее Риттер оценил шансы стран НАТО на вытеснение России с Крымского полуострова.