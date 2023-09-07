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В МИД РФ заявили об озабоченности Москвы учениями Армении и США

Рябков: РФ обратила внимание Армении на озабоченность Москвы учениями с США

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ обратила самое серьезное внимание союзников в Армении на то, что их учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности.

По словам Рябкова, российская сторона исходит из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с союзниками по ОДКБ.

Вечером 2 сентября вышло интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна итальянской газете La Repubblica. В нем он констатировал, что Россия сама постепенно уходит с Южного Кавказа.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что совместные с США учения EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. По данным ведомства, военные отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Позднее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил, что решение Армении провести военные учения с США не стоит расценивать как однозначный выбор Еревана в пользу Запада. Он напомнил, что подобные маневры проводятся не впервые — тренировки с НАТО практиковались армянской стороной еще до событий в Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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