В МИД РФ сообщили о невыдаче виз членам делегации России в Генассамблею ООН

Часть членов российской делегации в Генассамблею ООН не получили визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

«Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается», — сказал Рябков.

Дипломат напомнил, что в прошлом был эпизод с невыдачей виз членам российской делегации со стороны США. Его повторения хотелось бы избежать, подчеркнул он.

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва серьезно ответит Соединенным Штатам, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН. По ее словам, США злоупотребляют привилегией размещать штаб-квартиру организации и манипулируют визами для оказания давления на другие страны.

22 августа глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин говорил, что российской делегации пока не удалось получить американские визы, необходимые для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.