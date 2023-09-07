Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ сообщили о невыдаче виз членам делегации России в Генассамблею ООН

Замглавы МИД РФ Рябков: часть делегации России в ГА ООН не получили визы

close
100%
Depositphotos

Часть членов российской делегации в Генассамблею ООН не получили визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

«Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается», — сказал Рябков.

Дипломат напомнил, что в прошлом был эпизод с невыдачей виз членам российской делегации со стороны США. Его повторения хотелось бы избежать, подчеркнул он.

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва серьезно ответит Соединенным Штатам, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН. По ее словам, США злоупотребляют привилегией размещать штаб-квартиру организации и манипулируют визами для оказания давления на другие страны.

22 августа глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин говорил, что российской делегации пока не удалось получить американские визы, необходимые для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях