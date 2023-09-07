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В МИД РФ заявили о безответственности Украины из-за обстрелов рядом с ядерными объектами

Рябков: обстрелы вблизи ядерных объектов говорят о безответственности Киева

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что обстрелы рядом с объектами ядерной инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины свидетельствуют о безответственном подходе Киева к вопросам безопасности, передает ТАСС.

«Обстрелы ядерной инфраструктуры, я имею в виду не только Запорожскую атомную станцию, но и недавние прилеты беспилотных летательных аппаратов в Курчатове в непосредственной близости от Курской АЭС, это отражение того, насколько безответственно Киев относится к базовым, ключевым понятиям в сфере ядерной безопасности», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что российская сторона призывает западные страны и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) серьезно отнестись к происходящему.

«Западные спонсоры киевского режима должны обратить самое серьезное внимание на этот момент», — указал дипломат.

Также Сергей Рябков назвал поставки Украине снарядов с обедненным ураном преступным актом со стороны США.

Ранее в посольстве РФ прокомментировали поставку Украине снарядов с обедненным ураном.

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