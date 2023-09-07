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Генсек ООН призвал создать систему взаимных гарантий для восстановления зерновой сделки

Гутерриш: нужно создать систему взаимных гарантий для обновления зерновой сделки

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о необходимости создать систему взаимных гарантий для участников зерновой сделки с целью ее восстановления. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности (на пути экспорта продовольствия и удобрений. — «Газета.Ru»)», — сказал генсек на пресс-конференции.

По его словам, многие из этих сложностей уже решены.

Гутерриш добавил, что ряд стран мира, которые имеют отношение к соглашению, начали сомневаться в том, что Россия захочет вернуться к инициативе, и это создает в этих странах сопротивление возвращению к зерновой сделке.

При этом генсек подчеркнул, что ООН предпринимает все усилия, чтобы восстановить атмосферу, в которой могут быть предоставлены взаимные гарантии для решения указанной проблемы.

Также генсек ООН назвал восстановление зерновой сделки одной из главных целей организации.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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