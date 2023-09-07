В ЛДПР призвали ограничить поток мигрантов в Россию из стран СНГ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своей статье, опубликованной в «Российской газете», призвал ввести дополнительные ограничения для снижения прибывающего в Российскую Федерацию потока мигрантов из стран СНГ.

Он отметил, что из регионов уезжает российская молодежь, а на смену ей приезжают этнические группы из республик бывшего Союза. Слуцкий указал на последствия миграционной политики в европейских странах.

«Надо ограничить возможность привоза в Россию семей мигрантов, получивших право у нас работать», — написал председатель ЛДПР в статье.

Слуцкий подчеркнул, что избиратели просят более жестких требований к претендентам на пребывание в РФ, к их знанию русского языка, российских обычаев и традиций.

«Жить в России должно быть привилегией, которую необходимо заслужить», — резюмировал он.

До этого пресс-служба Леонида Слуцкого сообщала, что в Госдуму внесут проект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью.

Ранее Словакии предрекли катастрофу из-за нелегальных мигрантов на границе с Венгрией.