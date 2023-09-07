Зеленский пригрозил Евросоюзу судом

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены, сообщает РИА Новости.

По словам президента, Украина категорически против любых ограничений на экспорт зерна. Он добавил, что в Киеве «спокойно смотрят» на тот факт, что украинское зерно становится «источником неплохого заработка» для некоторых европейских стран.

Украинский лидер отдельно обратился к Европейской комиссии, напомнив, что «основой Европы» является свободная конкуренция и «выполнение обещаний». Он утверждает, что Киев не мешает конкуренции, но не будет «спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний», включая Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

«Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там», — объявил Зеленский.

До этого министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинские власти категорически не согласны с этими планами.

Ранее Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.