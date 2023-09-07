Трамп назвал условие, при котором его могут «помиловать»

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил возможности, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. В интервью, опубликованном на сайте журналиста Хью Хьюитта, он ответил на вопрос о возможной сделке с прокурорами. Трамп считает, что при условии, если он выйдет из выборов и покинет политику, то все обвинения исчезнут.

Мультимиллиардер думает, что прокуроры бы согласились на такую сделку прямо сейчас, но он лично не заинтересован в подобном предложении.

В настоящее время Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического эстеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет. Если сроки будут складываться, то его возможно осудят на несколько столетий тюрьмы. В совокупности по всем обвинениям Трампу грозит более 700 лет заключения.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.