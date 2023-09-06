Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о выработке единой позиции G20 по украинскому конфликту

Bloomberg: страны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Cтраны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника агентства в МИД Франции, все страны «Большой двадцатки» одобрили единый подход к украинскому конфликту, однако при этом сохраняется необходимость найти компромисс с Россией.

Подчеркивается, что от резкого осуждения конфликта отказались Китай и хозяйка саммита G20 Индия. Однако ожидается, что позиция Китая по данному вопросу в 2023 году будет ближе к западной, чем в 2022, когда она была подчеркнуто нейтральной.

6 сентября президент США Джо Байден заявил, что разочарован тем, что его китайский коллега Си Цзиньпин не приедет на саммит G20

До этого Белый дом подтвердил поездку президента США Джо Байдена на саммит G20 в Индию, несмотря на то, что у его жены выявили COVID-19.

Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях