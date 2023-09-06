На Западе заявили о выработке единой позиции G20 по украинскому конфликту

Cтраны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника агентства в МИД Франции, все страны «Большой двадцатки» одобрили единый подход к украинскому конфликту, однако при этом сохраняется необходимость найти компромисс с Россией.

Подчеркивается, что от резкого осуждения конфликта отказались Китай и хозяйка саммита G20 Индия. Однако ожидается, что позиция Китая по данному вопросу в 2023 году будет ближе к западной, чем в 2022, когда она была подчеркнуто нейтральной.

6 сентября президент США Джо Байден заявил, что разочарован тем, что его китайский коллега Си Цзиньпин не приедет на саммит G20

До этого Белый дом подтвердил поездку президента США Джо Байдена на саммит G20 в Индию, несмотря на то, что у его жены выявили COVID-19.

Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».