Вице-президент США прокомментировала возраст Байдена

Вице-президент США Камала Харрис заявила о высокой работоспособности американского президента Джо Байдена, отметив его навыки «проникать в суть сложных вопросов» и принимать важные для страны решения. Так она отреагировала на критику в сторону возраста главы государства, ее слова приводит Associated Press.

«Значительную часть времени мы проводим вместе в Овальном кабинете, где я вижу, как проявляется его способность понимать проблемы и проникать в суть сложных вопросов, как никто другой, чтобы принимать умные и важные решения от имени американского народа», — заявила Харрис.

Она отметила, что Байден — «невероятный лидер», который смог сделать то, на что другие президенты страны «только надеялись».

До этого опрос, проведенный Associated Press и NORС показал, что большая часть американского общества считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы быть эффективным следующие четыре года президентского срока.

Такую позицию высказали 77% опрошенных. Среди сторонников республиканцев об этом заявили 89% респондентов, среди демократов — 69%. Отмечается, что такой точки зрения придерживаются опрошенные всех возрастных групп.

Ранее Илон Маск пошутил над возрастом Байдена.