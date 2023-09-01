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Илон Маск пошутил над возрастом Байдена

Илон Маск сравнил Байдена с персонажем телесериала «Байки из склепа»

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск пошутил в принадлежащей ему соцсети Х (ранее Twitter) о возрасте действующего президента США Джо Байдена.

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей, который опубликовал фото с лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.

«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала «Байки из склепа». — «Газета.Ru») — без грима и спецэффектов!» — написал Маск.

В марте лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл был госпитализирован после падения в отеле в Вашингтоне.

До этого Маск заявил о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов.

Ранее Байден рассказал о своем отношении к возрасту.

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