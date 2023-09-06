В Китае предостерегли мировое сообщество от новой «холодной войны»

Премьер-министр КНР Ли Цян на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что мировому сообществу важно избегать новой «холодной войны» и блоковой конфронтации при решении конфликтов между государствами. Его слова приводит Reuters.

«В настоящее время очень важно противостоять принятию чьей-либо стороны, блоковой конфронтации и новой «холодной войне», — заявил Ли Цян на саммите организации в Индонезии.

Он также призвал «надлежащим образом решать разногласия и споры», возникающие между странами.

Ранее Си Цзиньпин заявил о мрачной ситуации в геополитике. Лидер КНР отметил, что в мире сохраняется мышление времен «холодной войны».

До этого посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что Пекин призывает НАТО воздержаться от расширения в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). По его словам, Китай настаивает на том, чтобы страны НАТО прислушивались к призывам стран АТР к миру, исправили свое восприятие и отказались от менталитета «холодной войны».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы спровоцировать блоковую конфронтацию в Азии и использовать союзников для достижения цели по сдерживанию Китая.

Ранее посол Китая назвал НАТО главной причиной кризиса на Украине.