НАТО стала главной причиной обострения кризиса на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане. Пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса», — сказал он.

Глава китайской дипмиссии в РФ считает, что Североатлантический альянс является пережитком холодной войны и он должен был прекратить свое существование с ее окончанием. Однако блок «продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты»,

«Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира», — подчеркнул Ханьхуэй.

14 июля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил Североатлантический альянс в попытках расширении своего влияния. По его словам, НАТО вышло за географические рамки и собирается проецировать свои силу на весь мир. Чжан Цзюнь подчеркнул, что такие действия оказывают негативное влияние на региональную безопасность.

До этого миссия КНР при Евросоюзе обвинила Вашингтон в преднамеренной дискредитации политики Пекина после публикации коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».