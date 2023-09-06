В МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке

Россия приостановит участие в зерновой сделке по вывозу украинского продовольствия при отсутствии прогресса по имплементации меморандума между Российской Федерацией и Организацией Объединенных Наций (ООН) по вывозу российской сельхозпродукции. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства иностранных дел России.

В министерстве отметили, что решение по продлению черноморской инициативы будет зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации меморандума между РФ и ООН. Там отметили, что для возобновления зерновой сделки должны быть выполнены условия Москвы: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, должны быть отменены ограничения на страхование и перестрахование и сняты запреты на доступ в порты. Также должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти — Одесса, разблокированы зарубежные активы и счета российских компаний, которые связаны с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

«Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы, наше участие в черноморской инициативе будет приостановлено», — указали в российском МИД.

В дипведомстве отметили, что из-за отсутствия подвижек в снятии ограничений с российского экспорта в Москве приняли решение о сокращении периода пролонгации сделки до 60 дней.

«Эта позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон, а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало», — резюмировали в министерстве.

До этого в Анкаре заявляли, что переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.