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Россиянка заявила, что ее сын потерял сознание после задержания сотрудниками ППС

В Сергиевом Посаде мать заявила о жестоком задержании ее 12-летнего ребенка

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Телеграм-канал Сергиев Посад Life

Жительница Подмосковья рассказала о том, что местная полиция задержала ее несовершеннолетнего сына и причинила ему вред. Об этом сообщает Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По словам матери 12-летнего пострадавшего, вместе с друзьями они выходили из точки общепита. В этот момент к ним подошли сотрудники ППС и, не представившись, применили прием и положили на землю.

«На нем были порваны вещи и разбит телефон, после чего затащили в опорный пункт, где он потерял сознание», – поделилась женщина.

Мальчика госпитализировали. Медики объяснили россиянке, что к такому состоянию могли привести действия сотрудника ППС.

Позже выяснилось, что мальчика задержали за курение. Сам он рассказал, что курил не он.

«Не хочу сказать, что все сотрудники превышают свои должностные обязанности, но именно этот случай нас поверг в шок», – поделилась эмоциями женщина.

На кадрах из машины скорой помощи один из сотрудников ППС заявляет, что представлялся мальчику. По словам отца пострадавшего, его ребенок жалуется на боли в шее.

Ранее в Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским.

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