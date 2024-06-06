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Все виды Вооруженных сил Казахстана подняли по тревоге

Минобороны Казахстана: военнослужащих страны подняли по тревоге в рамках учений

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Солдат Вооруженных сил Республики Казахстан подняли по тревоге в рамках занятий по боевой готовности. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.

«Личный состав всех видов Вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках занятий по боевой готовности», — отмечается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что с этих мероприятий в государстве стартовал летний период обучения военнослужащих. Он продлится до 31 октября.

По словам представителей Минобороны Казахстана, в настоящее время военное руководство республики проверяет способность солдат реагировать на возможные угрозы и уровень организации взаимодействия между различными подразделениями. Более того, командованию ВС РК предстоит уделить внимание вопросам подготовки военных к выполнению боевых задач и организовать для них соответствующие тренировки.

В апреле Минобороны Казахстана объявило, что в этом году власти страны отказались от проведения военного парада на День защитника Отечества и День Победы. Решение было принято в связи с необходимостью сэкономить бюджетные средства и сосредоточиться на решении иных вопросов, пояснили в ведомстве.

Ранее из музея Вооруженных сил Республики Казахстан убрали восковую фигуру первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

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