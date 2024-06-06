В России могут сократить добычу нефти из-за сделки ОПЕК+

Россия скорректировала прогноз по добыче нефти в 2024 году до 505-515 млн тонн — на 3-5% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Менее 515 млн тонн РФ добывала лишь в кризисном 2020 году на фоне беспрецедентного сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Еще в феврале Минэнерго планировало добычу на уровне 523 млн тонн.

«Добыча в РФ в этом году составит 505-515 млн тонн, ближе, думаю, к 515 млн тонн. Точнее будет известно в конце года, когда идут корректировки», — заявил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2024.

Таким образом, производство может упасть до минимума с 2020 года, когда из-за обвала цен страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн б/с до конца года. Тогда РФ выпустила 512,8 млн тонн.

С 2023 года РФ перестала публиковать данные по добыче. Причина — участие в новой сделке ОПЕК+ по ограничению производства. В апреле-июне РФ обещала сократить добычу на 350-471 тыс б/с, экспорт — на 71-121 тыс б/с. Недавно ОПЕК+ продлила общее сокращение на 2,2 млн б/с на III кв.

Кроме того, вице премьер отметил снижение рыночных дисконтов на российскую нефть.

«Реализуем по ценам с учетом фрахта плюс небольшая премия», — сказал он.

По его оценкам, мировой спрос до 2030 года может вырасти до 110-115 млн б/с.

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