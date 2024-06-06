Путин намерен созвониться с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин заявил о намерении в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Его слова приводит РИА Новости.

Путин попросил главу банка развития Брикс и бывшего президента Бразилии Дилму Роуссефф передать Луле его наилучшие пожелания. По его словам, запланированный разговор будет посвящен обсуждению отношений между РФ и Бразилией.

«Ждем его [Лулу] в Казани осенью этого года на саммите Брикс», — подчеркнул российский лидер.

До этого лидер Бразилии Лула да Силва сообщил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым.

Лула да Силва также добавил, что в Бразилии оценили, что РФ поддержала заявку страны на постоянное членство в Совбезе ООН.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

Ранее Лула да Силва пообещал пригласить Путина на саммит G20.