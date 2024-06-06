Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин намерен созвониться с президентом Бразилии

Путин намерен созвониться с президентом Бразилии да Силвой для обсуждения связей

Президент России Владимир Путин заявил о намерении в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Его слова приводит РИА Новости.

Путин попросил главу банка развития Брикс и бывшего президента Бразилии Дилму Роуссефф передать Луле его наилучшие пожелания. По его словам, запланированный разговор будет посвящен обсуждению отношений между РФ и Бразилией.

«Ждем его [Лулу] в Казани осенью этого года на саммите Брикс», — подчеркнул российский лидер.

До этого лидер Бразилии Лула да Силва сообщил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым.

Лула да Силва также добавил, что в Бразилии оценили, что РФ поддержала заявку страны на постоянное членство в Совбезе ООН.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

Ранее Лула да Силва пообещал пригласить Путина на саммит G20.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами