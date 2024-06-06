Пушилин прокомментировал возможность создания нового федерального округа в РФ

Рано или поздно в России появится новый федеральный округ, но решение о его создании может принять только президент РФ Владимир Путин, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у донецкого лидера, известно ли ему что бы то ни было по поводу возможного создания в РФ нового федерального округа, состоящего из Крыма и четырех новых российских регионов.

«У меня такой информации нет. Это решить может только президент. И по составу (регионов в новом федеральном округе. — прим. ред.) тоже пока решение на поверхности не лежит», — сказал Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он призвал не забегать вперед, а сконцентрироваться на решении текущих задач, на участии каждого нового региона в национальных проектах.

«Рано или поздно это будет», — подчеркнул он.

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами на ПМЭФ анонсировал создание в РФ нового федерального округа, в который войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР). Новое территориальное образование может получить название «Новороссия».

Ранее в правительстве РФ сообщили о выделении более 5 млрд рублей на помощь новым регионам страны.