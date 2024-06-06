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Названы виновники ДТП с более 100 пострадавшими в Кемерове

В Кемерове задержали предполагаемых виновников ДТП с двумя трамваями

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Предоставлено «Газете.Ru»

Полиция задержала двух подозреваемых по делу о ДТП с участием двух трамваев. Об этом сообщает СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в своем Telegram-канале.

«Задержаны директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания». Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ <...> По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. По данным Telegram-канала Baza, на путях, где произошла авария, нашли детали вагона, в том числе часть тормозной системы.

Инцидент произошел 6 июня на Логовом шоссе.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

Ранее в Кемерове выросло число пострадавших после ДТП с трамваями.

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