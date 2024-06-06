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В Британии назвали план Запада организовать наступление ВСУ абсурдным

Меркурис: план Запада организовать наступление ВСУ в 2025 году — полный абсурд

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Reuters

План организовать наступление украинской армии в 2025 году, чтобы вести переговоры с Россией с более выгодных позиций, абсурден. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что представители стран Запада думают, что Украина сможет еще около года сдерживать наступление РФ, после чего начнет свое контрнаступление.

«[Они утверждают, что] тогда, возможно, будет правильный момент для переговоров с Путиным. Я уже говорил, что это полный абсурд, который совершенно не имеет связи с реальностью», — сказал эксперт.

Меркурис напомнил, что на данный момент ВСУ находятся в сложном положении, испытывают кадровый голод и нехватку боеприпасов.

До этого британский аналитик и военный эксперт выразил мнение, что Владимир Зеленский покинул Украину и отправился в заграничные поездки из-за тяжелой обстановки в Киеве.

Аналитик также Меркурис заявлял, что ВСУ оказались в окружении в Волчанске.

Ранее в Британии заявили о критичных потерях в рядах ВСУ.

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