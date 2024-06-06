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В ГД РФ призвали наказывать эскортниц, приезжающих в Петербург ради ПМЭФ

Милонов предложил сажать в тюрьму приезжающих ради гостей ПМЭФ эскортниц

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российским компетентным органам следует начать сажать в тюрьму эскортниц, которые приезжают в Санкт-Петербург ради оказания услуг гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Такое заявление в комментарии для «Ленты.ру» сделал заместитель председателя Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Законодатель обратил внимание, что в дни проведения ПМЭФ услуги эскортниц становятся особенно востребованными. При этом он назвал сотрудничество с этими девушками «абсолютным кринжем».

«Если ты пользуешься услугами эскортницы, ты признаешь, что ты лузер и не можешь добиться сердца и расположения женщины просто так, по-настоящему, и она тебя использует в качестве дойной коровы. Ты выглядишь абсолютнейшим клоуном в этой ситуации», — подчеркнул парламентарий.

По словам Милонова, нормальные люди не будут связываться с эскортницами. В то же время он отметил, что для уменьшения числа эскортниц в РФ надо начать назначать им реальные тюремные сроки.

Как сказал депутат, после задержания таких девушек необходимо отправлять в колонии-поселения на несколько лет. После этого им ничего не останется, кроме как ехать работать на фермы.

«Потому что быть дояркой — это ее (эскортницы. — «Газета.Ru») предназначение. Таланты у нее для этого точно имеются», — резюмировал законодатель.

В этом году ПМЭФ проходит в период с 5 по 8 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 17 тыс. человек из 136 стран мира.

Ранее аналитики выяснили, на сколько вырос спрос на гостиницы в Санкт-Петербурге перед ПМЭФ.

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ПМЭФ-2024
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