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Молдавия стягивает военную технику к границе с Приднестровьем

ОКК сообщила о стягивании военной техники Молдавии к границе Приднестровья

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Dmitri Lovetsky/AP

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков сообщил о стягивании военной техники Молдавии к границе. Его слова приводит РИА Новости.

«Люди снимают, как техника идет на полигон у населенного пункта Бульбоака в Молдове. <..> Мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности, и мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать об этом», — заявил Беляков.

Чиновник сообщил, что Тирасполь постоянно поднимает в ОКК вопрос о нахождении молдавской техники на этом полигоне и проведении там учений и занятий с личным составом. По его словам, молдавские вооружения размещены там практически на постоянной основе.

До этого миротворцы России провели учения в приднестровских Бендерах.

Объединенная контрольная комиссия отвечает за обеспечение соблюдения соглашений о прекращении огня и безопасности в Приднестровье. В нее входят военнослужащие Вооруженных сил Молдовы, Приднестровья и России. Во всех заседаниях ОКК участвует ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Ранее в Тирасполе заявили, что Молдавия накапливает военную технику у границ ПМР.

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