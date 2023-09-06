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Нарышкин считает выражение «англичанка гадит» актуальным

Нарышкин заявил, что Британия продолжает «гадить» России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Британия, которая многие века была одним из ключевых геополитических противников России, продолжает «гадить» нашей стране и в нынешнюю эпоху, сообщает журнал «Национальная оборона».

«Вплоть до начала ХХ века Великобритания лидировала в антироссийских устремлениях, участвовала даже в военных походах на нашу страну — войне 1853-56 годов в Крыму и на Дальнем Востоке, интервенции на Севере России 1918-1920 годов. Нити многих войн и конфликтов в Европе, с вовлечением России против ее интересов, зачастую вели в Лондон», — напомнил Нарышкин.

На данный момент, считает Нарышкин, Британия не представляет для России такой угрозы, как столетия назад — однако продолжает оставаться крайне опасной, будучи под контролем своей бывшей колонии — Соединенных Штатов.

Нарышкин добавил, что просторечное выражение, которое приписывают русскому полководцу Александру Суворову — «Англичанка гадит» — до сих пор имеет право на жизнь и находится на слуху.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российских военных наградят за уничтожение первого танка Challenger 2.

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