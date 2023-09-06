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В Кремле прокомментировали визит Блинкена в Киев

Песков о визите Блинкена в Киев: помощь США Украине не повлияет на ход СВО

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что госсекретарь США, находящийся с визитом в Киеве, может объявить о дополнительной финансовой помощи Украине.

«Мы слышали неоднократные заявления, что они (США. — «Газета.Ru») будут помогать Киеву столько, сколько потребуется. Они собираются и дальше поддерживать Украину. Мы это воспринимаем именно так», — заявил Песков.

Он отметил, что повлиять на ход российской специальной военной операции это не сможет.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. По данным СМИ, он будет находиться на Украине два дня, в это время он намерен обсудить ход украинского контрнаступления на фронте.

По данным телеканала CNN, который ссылается на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен, как ожидается, анонсирует новый пакет помощи для Украины на сумму более чем $1 млрд.

Ранее в Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев.

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