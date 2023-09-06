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Нарышкин прокомментировал взаимодействие СВР и ЦРУ

Нарышкин: контакты между СВР и ЦРУ редки, но регулярны

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РИА Новости/AP

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что консультации между СВР и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США редки, но регулярны. Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер», — сказал Нарышкин.

По словам, профессиональный диалог между службами полезен для снижения международной напряженности и сокращения недопонимания между странами.

При этом он отметил, что даже в таком деловом разговоре «не удается освободиться от использования идеологических клише» со стороны визави РФ.

«Впрочем, не исключаю, что по мере реализации Россией целей специальной военной операции ситуация может измениться», — отметил он.

Также Нарышкин высказал мнение, что после распада СССР в России безосновательно стали называть США партнером, в то время как эта страна и сейчас является самым опасным и непримиримым оппонентом российского государства.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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