В Крыму сравнили Украину с тоталитарной сектой

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что жизнь на Украине стала сравнимой с тоталитарной сектой, сообщает РИА Новости.

«То, что я наблюдаю, говорит о том, что украинское общество живет по законам тоталитарной секты. Это общество, которое отдалено от реальности и подвергнуто антигуманным и античеловеческим, мнимым, навязанным ценностям. Сегодня на Украине тоталитарное массовое сознание доминирует над индивидуальным. Украинцы сегодня находится под информационным колпаком, психологическим давлением и воздействием комплексов», — считает Бобков.

По мнению парламентария, украинским обществом манипулируют при помощи псевдоисторических мотивов и чужой символики. Для России и ее безопасности, считает Бобков, критически важным является полное уничтожение руководства этой «секты» и излечение украинского общества, которое находится под манипулятивным влиянием, так как без этого для России не будет спокойной жизни.

Бобков добавил, что этот же процесс находится в интересах и Европы.

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