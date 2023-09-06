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В Белом доме надеются, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование Украины

Белый дом рассчитывает на выделение Конгрессом дополнительных денег Киеву

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Shutterstock

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет переговоры с Конгрессом, рассчитывая, что удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины. Об этом Салливан сказал, выступая на брифинге, сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что «тесная» работа администрации с Сенатом и Палатой представителей над пакетом дополнительного финансирования Киева проходит прямо сейчас.

Отвечая на вопрос журналистов, получал ли Байден от Конгресса гарантии того, что США смогут и дальше помогать Украине, Салливан подчеркнул, что не готов говорить о такого рода гарантиях, при этом назвав начавшиеся в обеих палатах Конгресса переговоры конструктивными и проходящими в положительном ключе. По его мнению, высока вероятность того, что дополнительное финансирование будет выделено, и Украина получит «все необходимое».

Ранее сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму $192 млн на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках пакета военной помощи Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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