Стали известны результаты анализов Байдена на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что жена президента США Джилл Байден легко переносит коронавирус, результаты тестирования самого президента Джо Байдена отрицательные, он соблюдает все меры предосторожности. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у жены президента США наблюдаются легкие симптомы коронавируса, из-за этого она останется в Делавэр на неделю.

«Результаты теста президента Байдена были отрицательными вчера и сегодня. У него нет никаких симптомов», — рассказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Байден планирует придерживаться всех правил Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в частности носить маску внутри помещений и рядом с людьми, поскольку он контактировал с супругой.

До этого стало известно, что первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заразилась COVID-19, у нее наблюдаются слабые симптомы.

В заявлении указывается, что 4 сентября вечером первая леди получила положительный результат теста на COVID-19. Супруга президента будет оставаться дома в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.