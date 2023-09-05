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Стали известны результаты анализов Байдена на коронавирус

Тесты Байдена на COVID-19 отрицательные, его жена испытывает легкие симптомы

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Patrick Semansky/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что жена президента США Джилл Байден легко переносит коронавирус, результаты тестирования самого президента Джо Байдена отрицательные, он соблюдает все меры предосторожности. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у жены президента США наблюдаются легкие симптомы коронавируса, из-за этого она останется в Делавэр на неделю.

«Результаты теста президента Байдена были отрицательными вчера и сегодня. У него нет никаких симптомов», — рассказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Байден планирует придерживаться всех правил Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в частности носить маску внутри помещений и рядом с людьми, поскольку он контактировал с супругой.

До этого стало известно, что первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заразилась COVID-19, у нее наблюдаются слабые симптомы. 

В заявлении указывается, что 4 сентября вечером первая леди получила положительный результат теста на COVID-19. Супруга президента будет оставаться дома в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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