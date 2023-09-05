Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин призвал уделить внимание транспортной инфраструктуре в городах Дальнего Востока

Путин призвал уделить внимание транспорту в Магадане, Якутске и Анадыре

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что ключевое внимание при создании мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций должно быть уделено созданию транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

По его словам, у Якустка, Анадыря и Магадана много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность.

«Очевидно, что при подготовке мероприятий мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры», — указал президент.

Он добавил, что стоит уделить внимание развитию надежного воздушного, водного и дорожного сообщения с населенными пунктами Дальнего Востока и со всей Россией, чтобы люди могли быстро, без пересадок и по разумной цене добраться в нужное место.

Также Путин дал поручение правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по расширению выпуска транспортных средств.

Ранее Путин поприветствовал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях