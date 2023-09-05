Путин призвал уделить внимание транспортной инфраструктуре в городах Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что ключевое внимание при создании мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций должно быть уделено созданию транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

По его словам, у Якустка, Анадыря и Магадана много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность.

«Очевидно, что при подготовке мероприятий мастер-планов Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры», — указал президент.

Он добавил, что стоит уделить внимание развитию надежного воздушного, водного и дорожного сообщения с населенными пунктами Дальнего Востока и со всей Россией, чтобы люди могли быстро, без пересадок и по разумной цене добраться в нужное место.

Также Путин дал поручение правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по расширению выпуска транспортных средств.

Ранее Путин поприветствовал идею Собянина о регулировании электротранспорта регионами.