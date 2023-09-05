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Путин заявил, что некоторым в Европе «отшибло память»

Говоря об истории, Путин заявил, что в Европе некоторым «напрочь отшибло память»

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках заседания российского организационного комитета «Победа» заявил, что в настоящее время история стала использоваться как инструмент в политической борьбе.

По его словам, демонстрация архивных материалов является достойным ответом тем, кто осознанно в угоду политической конъюнктуре воюет с прошлым и часто перевирает историю.

«Есть представители этого движения — мягко говоря — и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть», — сказал президент.

До этого глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября всех одиннадцатиклассников обеспечат новыми учебниками истории, а помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в России идет разработка учебников по истории для 5–9-х классов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября российские дети начнут учиться по единой федеральной программе с утвержденным «золотым стандартом» знаний

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